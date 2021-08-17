  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık ‘Cimilli İbo’ yaşamını yitirdi

Cimilli İbo’ yaşamını yitirdi

‘Cimilli İbo’ yaşamını yitirdi

17.8.2021

KARADENİZ müziğinin 'Cimilli İbo' lakabıyla tanınan isimlerinden, İbrahim Özer (49), böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Geçen yıl koronavirüsü yenen Özer, böbrek yetmezliği nedeniyle tedaviye alınmıştı. İstanbul'da yaşamını yitiren Özer'in cenazesi, memleketi Rize'nin İkizdere ilçesinde toprağa verilecek.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Cimilli İbo’ yaşamını yitirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.