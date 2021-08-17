KARADENİZ müziğinin 'Cimilli İbo' lakabıyla tanınan isimlerinden, İbrahim Özer (49), böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Geçen yıl koronavirüsü yenen Özer, böbrek yetmezliği nedeniyle tedaviye alınmıştı. İstanbul'da yaşamını yitiren Özer'in cenazesi, memleketi Rize'nin İkizdere ilçesinde toprağa verilecek.
‘Cimilli İbo’ yaşamını yitirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.