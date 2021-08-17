Farah Zeynep Abdullah’ı İzleme, İzlettirme kampanyası

Gerek Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler ve gerekse orman yangınları konusundaki paylaşımlarıyla tepki toplayan oyuncu Farah Zeynep Abdullah'a sosyal medyada tepkiler yükseldi.

'PROTESTO EDİYORUZ'

Orman yangınları sırasında sanki Türkiye'yi acizmiş gibi gösteren "Help Turkey" paylaşımı yapan ünlü isimlerden biri olan Abdullah'ın bir filmde şarkıcı Bergen'i canlandıracağı haberlerinin ardından sosyal medyada, "Farah Zeynep Abdullah'ın filmini izleme ve izlettirme" kampanyası başladı.

Emine Tezgelen isimli (@enimenelegzetisimli) kullanıcının, "Farah Zeynep Abdullah'ın içinde olduğu tüm projeleri protesto ediyoruz bu filmi asla izlemeyeceğiz" paylaşımının ardından bu protestoya çok sayıda destek mesajı yağdı.

İŞTE KAMPANYAYA KATILACAĞINI AÇIKLAYAN BAZI KULLANICI PAYLAŞIMLARI:



@ZEYNEPZUMRA1980: Halkın sadece kendilerinden ibaret olmadığını göstermek lazım izlemeyerek.

@ADANA92165932: Bazen sanatçı geçinenlerin sanatı ile değilde saçma sapan konuşmaları Milletin Devletin aleyhte hareketlerinden dolayı kamuoyu ve gündemde olmasını evet protesto etmeli birlik dirlik zamanı

@REMZİCANSU7: Aynen. Ülkemin ekmeğini yiyen ve ülkeme nefreti olanlarla işimiz olmaz.

@BNYMNAK: Bu da artık Athena Gökhan kategorisine girdi...

@DENİZERİZMİR: Hatta reklamında oynadığı ürünleri de almayacağız.

@YUSUFULUSAL: Kaç zamandır ondan bıdı bıdı ediyormuş demek. Kaptı rolü...

@ASMNESLİ8: Bu kadının olduğu hiçbir diziyi filmi izlemeyecem ben izleyim o kazansın sonra benim seçtiğim kişiyle alay etsin

@ARİFDOAN6: Yediği kaba pislemek bu olsa gerek.

@KOR_SELAHATTİN: Bakmayacağım kesinlikle

@GLHZBYKRL: Protestonuza bende katılıyorum +1

@HANDANN74628378: O rol kimlerin aracılığı ile alınmışsa artık. Proje 2020 projesi ve başrol Serenay sarıkayanınmış. Belli iyi saatte olsunlar devreye girmiş,şimdi dizi senaryoları da okumakla meşguldür.

@YUNUS_MACİT: Kesinlikle... Sadece filmlede kalmamalı. film reklam vs. gibi yer aldığı bütün projeleri tespit edip tepki koyarak pişkin bir şekilde militanlık yaptığına pişman etmek lazım

@SİVAS58ZARA58: TRT'de dizisi bitti paraları aldı şimdi devlete sallamaya başladı

@LAZKZ6175720274: Hükümete zehir saçan rol kapıyor bu nasıl iş yav.