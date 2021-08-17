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Fatih Ürek: Demet Akalın’ı tanımıyorum

Fatih Ürek: Demet Akalın’ı tanımıyorum

17.8.2021

BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi'nin öncülüğünde bir konser veren Fatih Ürek, birbirinden hareketli şarkılarıyla binlerce hayranını coşturdu. Yaklaşık 3 bin kişiye seslenen ünlü şarkıcı, pandemi nedeniyle zor günler yaşandığını ve herkesin mutlaka aşılarını yaptırması gerektiğini vurguladı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in eşi Canan Ergin'in de aralarında bulunduğu binlerce hayranına müzik ziyafeti veren Ürek, Ayvalık'ın Kazdağları'ndan gelen tertemiz oksijenle yüklü havanın son derece şifa verici olduğunu kaydetti.

ÜREK, koronavürüs belasının dünyanın başına gelmiş en büyük musibetlerden biri olduğunu belirterek, "Herkesin aşılarını yaptırması gerektiğine tüm kalbimle inanıyorum. Orman yangınları felaketleri de çok üzücü. Böyle zamanlarda şarkı söylemek durumunda kalkıyoruz. Ama bu bizim için bir eğlence değil. Sonuçta işimizi yapıyoruz. Yapmak da zorundayız" dedi. Ürek'in, muhabirlerin Demet Akalın ile ilgili sorusuna, "Ben onu tanımıyorum" cevabını vermesi ise şaşırttı.

■ SUAT SALGIN

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