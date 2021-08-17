Hazımsızlığa biberiyeyle çözüm

BİBERİYE pek çok faydası olan bir baharat. Biberiye hazımsızlığın tedavisinde yardımcı olmak için sıklıkla kullanılır. İltihap giderici özelliğiyle geleneksel olarak mide ülseri, hazımsızlık ve bağırsak bozuklukları için doğal bir ilaç olarak kullanılır. Karnosol, rosmarinik, betülinik ve karnosik-asit biberiyede bulunur ve bunlar kansere karşı koruyucu etki gösterir. Biberiye özleri cilt kanseri, lösemi, meme ve karaciğer kanseri, prostat, mesane, yumurtalık, kolon, akciğer, ve pankreas kanserlerine karşı koruma sağlar.

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