Mucize meyve: iğde

İĞDE her derde deva olabilen bir meyvedir. İğdenin en bilinen özelliğinden biri böbrek rahatsızlıklarına karşı iyileştirici etkileridir. Özellikle böbrek taşı ve kumu gibi sorunlarda iğdenin yalnızca kendisini yemekle kalmayıp çekirdekleri ile beraber kaynatarak çayını da yapabilirsiniz. Böbrek hastalıklarına sahipseniz bol bol ve düzeni bir şekilde iğde tüketmenizde fayda vardır. Uzmanlar, omega yağı türevlerinin vücuttaki önemine sıklıkla dikkat çekiyorlar. İğde, içeriğinde yüksek miktarda omega 7 yağı içermektedir. Bu özelliği sayesinde vücudunuzdaki hücrelerin yenilenmesini sağlar ve yaşlanma karşıtı olarak da bilinen kolajen miktarınızı arttırır.

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