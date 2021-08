Sevenleri dans edince onlar da karşılık verdi

ÜMİT Besen ve Pamela Spence, haftasonu Alaçatı Şerefe'de konser verdi. Gecenin açılışını yapan ve unutulmaz şarkılarına yer veren Ümit Besen, sevenlerini hareketli çalışmalarla nostalji yolculuğuna çıkardı. Kalabalık bir gecede sahneye çıkan usta sanatçı, bir süre sonra programa katılan Pamela ile beraber düet yaptı. Slow parçalar seslendiren ikiliye, konuklar da danslarıyla eşlik etti.

BUNU gören Pamela, hayranlarına karşılık vermek için hemen Ümit Besen'in yanına gelerek dans etmeye başladı. Renkli görüntülerin yaşandığı gecede konuşan Besen ve Spence, "Uzun bir pandemi döneminden sonra gece 12'ye kadar da olsa şarkı söyleyip sizlerle yeniden beraber olabilmek çok güzel. Umarız böyle ayrılıkları bir daha yaşamak zorunda kalmayız" şeklinde konuştu. Bu sezon Çeşme'de ilk kez şarkı söyleyen ikili, sevenlerine unutulmaz saatler yaşattı.

YALNIZ TAKILIYOR

OYUNCU Sarp Can Köroğlu, yaz döneminin büyük bir kısmını Çeşme'de geçiriyor. Yakın arkadaşlarıyla beraber geceleri eğlence mekanlarını dolaşan ve gündüzleri de beachlere takılan genç oyuncunun yalnız olduğu görüldü. Genellikle The Beach Of Momo'da denize giren Köroğlu'nun, dizi sezonu başlamadan önce enerji toplamaya çalışır gibi bir hali vardı.

ERCAN AKGÜN