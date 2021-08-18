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Haberler Sarmaşık ‘Allah hep iyilerle karşılaştırsın seni’

‘Allah hep iyilerle karşılaştırsın seni’

‘Allah hep iyilerle karşılaştırsın seni’

18.8.2021

OYUNCU Seda Bakan'ın kızı Leyla iki yaşına bastı. Aile fertleri ve küçük bir arkadaş grubuyla doğum günü kutlaması yapan Bakan, kızı için sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Bakan, "Canımız Leyla 2 yaşında. Allah seni korusun ve hep iyilerle karşılaştırsın canım kızım. Seni çok seviyoruz" dedi.
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