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Haberler Sarmaşık Ata Demirer taburcu oluyor

Ata Demirer taburcu oluyor

Ata Demirer taburcu oluyor

18.8.2021

BOZCAADA'DAKİ evinde kaza geçiren oyuncu Ata Demirer ameliyat olmuştu. Demirer, ameliyat nedeniyle yeni filminin çekimlerinin ertelendiğini de duyurmuştu. Ayak bileğinden geçirdiği ameliyatın başarılı geçtiğini belirten Demirer, taburcu olacağını belirterek, arayan soran herkese teşekkür etti.
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