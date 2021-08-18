‘Çok mutlu bir birlikteliğim var’

GÜZEL oyuncu Aygün Aydın, geçtiğimiz gün yakın arkadaşıyla Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Hakkında çıkan 15 gün hapis cezası haberlerini kesin bir dille yalanlayan oyuncu, "Böyle bir durum ne tarafıma ne de avukatıma ulaştı. Hapis cezası söz konusu dahi değil" açıklamasında bulundu.

YENİ SEZON İÇİN TEKLİFLER VAR

YENİ aşkıyla ilgili açıklamalarda bulunan Aydın, "Çok şükür, mutlu ve çok huzurlu bir birlikteliğim var. Herşey yolunda" dedi. Yeni sezon için gelen teklifler olduğunu da sözlerine ekleyen Aydın, "Gelen birçok teklif var, fakat şu anda netleşen bir durum yok. Görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni sezonda güzel bir projeyle ekranlarda olabilirim" dedi.