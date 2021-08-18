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Haberler Sarmaşık Dış kulak iltihabı yazın artıyor

Dış kulak iltihabı yazın artıyor

Dış kulak iltihabı yazın artıyor

18.8.2021

HER yaş grubundan bireyde görülebilen dış kulak iltihabının önemli bir rahatsızlık olduğunu söyleyen Özel Sağlık Hastanesi KBB Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Uğur Elçi, hastalığın su ile daha fazla temas edilen yaz aylarında ve yüzücülerde daha sıklıkla rastlandığına dikkat çekti. Op. Dr. Elçi, "Tanının net koyulabilmesi için gerekli hallerde dış kulak yolunun aspiratör ya da diğer aletlerle temizlenmesi gerekebilir. Çoğu dış kulak kanalı iltihabı, hastalıklı kulağın kulak burun boğaz uzmanı tarafından temizlenmesi, buna ek olarak ağızdan ve kulak içerisinden kullanılan ilaçlarla tedavi edilebilir" diye konuştu.
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