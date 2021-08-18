Emre Kıvılcım’dan kısa bir tatil molası

BAŞARILI oyuncu Emre Kıvılcım, geçtiğimiz günlerde hem fitness danışmanı hem de yakın arkadaşı olan Rıfat Özkök ile birlikte Metropol İstanbul'da görüntülendi. Öğle saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinde spor salonu çıkışı görüntülenen ikilinin fit görüntüleri dikkatten kaçmadı.

Kendilerini görüntüleyen gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Kıvılcım, kısa bir tatil programı olduğunu da belirtti.