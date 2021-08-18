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Haberler Sarmaşık Emre Kıvılcım’dan kısa bir tatil molası

Emre Kıvılcım’dan kısa bir tatil molası

Emre Kıvılcım’dan kısa bir tatil molası

18.8.2021

BAŞARILI oyuncu Emre Kıvılcım, geçtiğimiz günlerde hem fitness danışmanı hem de yakın arkadaşı olan Rıfat Özkök ile birlikte Metropol İstanbul'da görüntülendi. Öğle saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinde spor salonu çıkışı görüntülenen ikilinin fit görüntüleri dikkatten kaçmadı.

Kendilerini görüntüleyen gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Kıvılcım, kısa bir tatil programı olduğunu da belirtti.

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