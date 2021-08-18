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Haberler Sarmaşık Fenomenlerin şarkıcı olup ödül aldığına inanamıyorum

Fenomenlerin şarkıcı olup ödül aldığına inanamıyorum

Fenomenlerin şarkıcı olup ödül aldığına inanamıyorum

18.8.2021

1982 yılında Zeki Müren'in kadrosunda sahne alarak adını duyuran Serpil Benay, birçok mekanda solistlik yaparak dönemin assolistleri arasında yerini aldı. Benay, uzun bir aradan sonra Özgür Aras ve Aykut Gürel'le birlikte yeni bir projeye başladı. 80'li yıllarda çok güzel dönemler geçirdiğini belirten Benay, "Çok güzel işler yaptım. Pop müzik patlaması ile birlikte sıkıntılar başladı. Kendi kendime küstüm. Uzaklaştım sahnelerden. Güzel mekanlardan gelen teklifleri arada değerlendirdim. Ama bu işe küsülmez. Bu süreçte bunu anladım" dedi.

'SAHNE BAŞKA BİR DÜNYA'
GENÇ şarkıcılar arasında güzel sesler olduğunu belirten Benay, müzikte yozlaşma olduğunu söyledi ve ekledi: "Müzisyenlerle fenomenler arasında fark kalmadı. Fenomenler müzisyen oldu. Müzik ödülü alıyorlar inanamıyorum. Şarkıcılık çok kutsal bir meslek. Sahneye çıktığım zaman başka bir dünyaya geçiş yapıyorum. Lay lay lom, hopp paraları kazanıyorlar... Bu değil."

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