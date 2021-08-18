Gazetecileri görünce maskeyi yüzüne taktı

OYUNCU Nesrin Cavadzade, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Kız arkadaşıyla birlikte yürüyüş yapan 39 yaşındaki güzel oyuncu, karşısında basın mensuplarını görünce maske paniği yaşadı. Meslektaşı Gökhan Alkan'la evlilik hazırlığında olan oyuncu Nesrin Cavadzade, Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

CAVADZADE'NİN, yaklaşık iki yıldır tüm dünyaya kabus gördüren koronavirüs salgınına karşı en büyük koruyuculardan olan maskeyi kullanmadığı görüldü. Ünlü oyuncunun, magazin muhabirleri tarafından görüntülendiğini fark edince, elinde salladığı maskesini hızla yüzüne takması dikkat çekti.