  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Gazetecileri görünce maskeyi yüzüne taktı

Gazetecileri görünce maskeyi yüzüne taktı

Gazetecileri görünce maskeyi yüzüne taktı

18.8.2021

OYUNCU Nesrin Cavadzade, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Kız arkadaşıyla birlikte yürüyüş yapan 39 yaşındaki güzel oyuncu, karşısında basın mensuplarını görünce maske paniği yaşadı. Meslektaşı Gökhan Alkan'la evlilik hazırlığında olan oyuncu Nesrin Cavadzade, Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

CAVADZADE'NİN, yaklaşık iki yıldır tüm dünyaya kabus gördüren koronavirüs salgınına karşı en büyük koruyuculardan olan maskeyi kullanmadığı görüldü. Ünlü oyuncunun, magazin muhabirleri tarafından görüntülendiğini fark edince, elinde salladığı maskesini hızla yüzüne takması dikkat çekti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gazetecileri görünce maskeyi yüzüne taktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.