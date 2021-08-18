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Haberler Sarmaşık Güneş ışınları cildiniz için tehlikeli

Güneş ışınları cildiniz için tehlikeli

Güneş ışınları cildiniz için tehlikeli

18.8.2021

GÜNEŞİN zararlı etkilerinin yaz aylarında daha çok hissedildiğini belirten İzmirli Uzman Estetisyen Diba Barışan, alınacak birkaç basit önlemle cildin korunabileceğini söyledi. Güneş ışınlarının daha dik konumda gelmesiyle, zararlı etkilerin de arttığını ifade eden Barışan, cildin yaşlanma sürecini yavaşlatan kremlerin her mevsim kullanabileceğini dile getirdi. Güneş kremi kullanmanın kansere varan hastalıklara karşı bir koruma sağladığını kaydeden Barışan, "UV ışınları ciltte kalıcı hasarlara, renk değişikliklerine, cilt lekelerine, kırışıklıklara hatta cilt kanserine bile neden olabilir. Güneşin bu zararlarından kurtulmanın en kolay ve etkili yolu güneşten koruyucu (SPF içeren) krem kullanmayı ihmal etmemek" şeklinde konuştu.
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