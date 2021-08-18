Kanserden korunmaya yardımcı 10 besin

Uzmanların yaptıkları araştırmalar, antioksidan zengini sebze ve meyvelerin tüketilmesinin kansere karşı koruyucu etkisi olduğunu ortaya koyuyor. Hem sağlıklı beslenme ve yaşam kalitenizi korumada hem de kanser riskine karşı güçlü bir kalkan oluşturmada vazgeçemeyeceğiniz 10 besini aklınızdan çıkarmamalısınız.

BEYİN HÜCRELERİ İÇİN CEVİZ

Üzüm: Kanser hücrelerinin toksik etkisini bloke etmeye yardımcı olan üzüm, deri ve meme kanseri riskini azaltmaya yardımcı olur.

Ceviz: Göz ve beyin hücrelerinin korunmasında etkilidir. Bağırsak ve prostat kanserlerinde koruyucu etki göstermektedir.

Soya Fasülyesi: Östrojen hormonuna olan etkisi ile mesane kanserine karşı koruyucu görev üstlenir.

Yeşil Çay: Polifenol içeriği ile mide ve bağırsak kanserlerine karşı koruyucu etkisiyle ön plana çıkmaktadır.

Brokoli: Kuvvetli bir antioksidandır. Kolon ve prostat kanserlerine karşı bünyenizin en iyi dostudur.

Soğan: İçeriğinde bulunan organosülfür ile deri, kolon ve akciğer kanserine karşı koruyucu etki gösterir.

Limon: Yüksek antioksidan içeriği ile limon, karaciğer, akciğer, mide ve deri kanserinden korunmaya yardımcı bir besindir.

Brüksel Lahanası: Yüksek lif içeren brüksel lahanası; başta kolon kanseri olmak üzere karaciğer ve akciğer kanseri gibi pek çok kanser türüne karşı koruyucu rol oynamaktadır.

Keten Tohumu: Kolestrolü düşürmeye yardımcı olmasıyla bilinenketen tohumu, deri kanserinden korunmanızı sağlamaktadır.

Sarımsak: İçeriğindeki alisin maddesi, mide kanserine karşı verilen savaşta en büyük destekçidir.

Uzmanların yaptıkları araştırmalar, antioksidan zengini sebze ve meyvelerin tüketilmesinin kansere karşı koruyucu etkisi olduğunu ortaya koyuyor. Hem sağlıklı beslenme ve yaşam kalitenizi korumada hem de kanser riskine karşı güçlü bir kalkan oluşturmada vazgeçemeyeceğiniz 10 besini aklınızdan çıkarmamalısınız.

DOGRU GIDALARI ALMAK ÇOK ÖNEMLI

● İdeal vücut ağırlığınızı mutlaka koruyun.

● Yeterli ve dengeli beslenenin, öğünlerde 4 besin grubundan yiyeceklerin yer aldığı dengeli menüler tercih edin. 4 besin grubu ekmek ve tahıl, süt ve süt ürünleri, sebze ve meyveler, et ve kurubaklagil gruplarıdır.

● Taze sebze ve meyve tüketiminizi artırın. Günde en az 5 porsiyon sebze veya meyve tüketin. Düşük meyve ve sebze tüketen bireylerde kanser görülme sıklığı, yüksek meyve ve sebze tüketenlere göre 2 kat daha fazladır.

● Posa içeriği yüksek olan karbonhidratları tercih edin. Kurubaklagiller, kepekli un, çavdar unu, taze meyve-sebze gibi posa içeriği yüksek karbonhidratlar sık tercih ettiğiniz karbonhidratlar olmalı. Posa alımını artırmak bağırsakların düzenli çalışmasını sağlayarak kalın bağırsak-rektum kanserinin oluşumunun önlenmesine yardımcı olur.

● Tuz tüketimini azaltın. Besinlerin içerisinde bulunan doğal sodyum, günlük sodyum gereksinmenizi karşılamaktadır.

İŞLENMİŞ YİYECEĞE SON

● Rafine tahıllar yerine tam taneli tahılları tercih edin.

● Yağ içeriği yüksek ve işlenmiş kırmızı et tüketimini sınırlandırın.

● Yağ alımını azaltın. Et yemeklerini kendi yağları ile pişirin. Kanserojen maddeler (kanser yapıcı) yağ içinde birikir ve fazla yağ alımı bu maddelerin vücuda girişini artırır. Ayrıca yağın fazla alınması cinsiyet hormonlarının çalışma düzenini bozar.

● Kızartma, kavurma gibi pişirme yöntemleri yerine haşlama, ızgara, fırında pişirme yöntemleri tercih edin.

● Aşırı miktarda et ve hayvansal protein tüketen ülkelerde meme, rahim, prostat, kalın bağırsak-rektum, pankreas ve böbrek kanserleri, hayvansal proteini az tüketen ülkelerden daha fazla görülmektedir.

● Tüketilen şeker miktarı, günlük alınan enerjinin yüzde 10'undan fazla olmamalıdır. Günde 2000 kalori alan birinin alabileceği maksimum şeker miktarı 50 gramdır. Saf şeker yerine meyveleri tercih edin. Günde 2-3 porsiyon meyve tükettiğinizde şekere olan eğiliminiz azalacaktır.