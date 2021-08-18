Sindirim sorunlarınızı Börülce'yle çözün

DÜNYANIN birçok yerinde yüksek kaliteli bitki protein kaynağı olarak alınan börülce, farklı pişirme yöntemleri ile ülkemizde de keyifle tüketiliyor. Zengin bir lif kaynağı olan börülce, kabızlık veya ishal gibi sindirim sorunlarının çözümünde doğal bir ilaçtır. Diyet lifi çok çeşitli mide sorunları için en iyi çözümlerden biri olduğu için, börülce suyu emmeye, bağırsak hareketlerini artırmaya ve peristaltik hareketi uyarmaya yardımcı olur

METABOLİZMA DOSTU SAMANDAĞ BİBERİ

DAMARLARI açmasından yağ yakmasına kadar birçok faydası bulunan Samandağ biberi, bünye için adeta bir şifa deposu. Başta metabolizmayı hızlandırma özelliği sayesinde yağ yakmaya yardımcı olan Samandağ biberi, aynı zamanda mide salgılarını artırdığından midede sindirimi kolaylaştırıyor. C vitamini içeriği yüksek olduğundan vücudun bağışıklık sistemini de dengeliyor. Bu sebzenin bir başka özelliği ise, damarlarda pıhtılaşmış kanı çözüp ağrıyı gidermesi.

DOĞAL ANTİBİYOTİK SOĞAN İLTİHABI SÖKÜYOR

HEMEN her yemekte kullanılan soğan, insan vücudunda bulunan serbest radikalleri nötralize etmede çok etkili olan antioksidan bileşikler bakımından zengin bir sebzedir. Soğanlardaki kersetin (ve diğer flavonoidler) enflamasyonun önlenmesine yardımcı olur. Soğan ayrıca, hücrelerin histamin salmasını engelleyerek alerjilerin tedavisine de katkı sağlar. Kuersetinin antihistaminik özellikleri de burun tıkanıklığını azaltmada yararlıdır. Soğanın antibiyotik etkileri yara iyileşmesini hızlandırır.