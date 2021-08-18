Tüm Türkiye soluksuz izledi

ATV'NİN Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi "Kalp Yarası" yedinci bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Dizi aldığı reytinglerle Tüm Kişiler kategorisinde zirveye yerleşti.

SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ

DİZİNİN son bölümünde Baha'nın Fırtına'ya enjekte ettiği ilacın etkisiyle Fırtına kontrolden çıkıp Ferit'i üstünden attı. Fırtına'nın üzerindeki kan izleri ortalığı karıştırdı. Tüm aile Ferit'i aramak için seferberlik ilan etti. Ayşe, Ferit'i reddetmiş olsa da kaybolmasından çok etkilendi, içindeki aşk daha da büyüdü. Ayşe'nin Ferit'in bulunması için canla başla mücadele etmesi Azade'nin gözünden kaçmadı ve ortak acıları ikisi arasında ufak bir kırılmaya sebep oldu. Ferit'i bularak Azade ile arasını düzelten Hande, kontrolden çıkan Baha'dan kurtulmak için harekete geçti. Baha'nın ise Ayşe'yi bırakıp gitmeye hiç niyeti yoktu...

GECEYE DAMGA VURDU

KALP Yarası'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %5,00 izlenme oranı ve %18,09 izlenme payı alarak birinci oldu. Kalp Yarası, güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile Pazartesi akşamına damgasını vururken, #Beni- SensizBırakma etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.