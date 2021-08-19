Diyet dostu basmati pirinci

GLUTEN içermeyen basmati pirinci diğer pirinç türlerine göre hem daha sağlıklıdır hem de alerjen etkisi bulunmaz. Çölyak hastaları ve gluten intoleransı bulunanlar tüketebilir. Düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerinin dengede tutulmasını sağlar ve daha uzun süre tokluk hissi sağlar. Böbrek taşı oluşumunu önler. Kompleks karbonhidratlardan oluştuğu için vücuda daha hızlı ve uzun süreli enerji sağlar. İçeriğindeki magnezyum ve demir mineralleri kalp sağlığının korunmasını sağlar.

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