Eylülde sağlıklı gel

2020 Marttan bugüne kadar amansız bir şekilde mucadele ettiğimiz Kovid- 19 virüsü bundan sonra hayatımızda ve vücut yapımızda ne gibi değişikliklere neden oldu, önümüzdeki günlerde bu değişiklikleri daha net görecek ve yaşıyacağız. İşimin gereği sürekli sağlık sektörünün içinde olmamdan dolayı çevrem beni daha çok sağlık sorunları olduğunda arar ve benden doktor, hastane bilgisi isterler. "Bu konuda bu güne kadar beni kim ararsa arasın zaman, iş yoğunluğu gözetmeksizin arayan her kim olursa olsun bilgim dahilinde yol göstermeye çalıştım" son günlerde kendilerinden ziyade çocukları için arayanlar çoğaldı. Bana göre de bunun en önemli nedeni evde ve elimizdeki tablet, akıllı telefonlar.

Pandemi süresince biz anne babaların en buyük hatası evde çocuklarımızın sürekli bilgisayar veya tablet, telefonla süresiz oynamalarına müsaade etmemiz oldu. Peki bu pandemi sürence bilgisayar, tablet, telefon oyunları özellikle çocuklarda ne gibi sorunlara neden oldu, İşte bu sorunun cevabını bilgisine güvendiğim hocalarımıza sordum. "Evimize misafir geldiğinde veya dışarıda bir yemekli yada aile toplantılarında çocukları oylamanın en kısa yolu tablet veya akıllı bir telefon vermek, bu tür çocukların çevresinde olan bitenle de hiç bir ilişkisi kalmıyor, çevresine ve topluma hiç bir duyarı, ilgisi olmayan bir nesil yetişiyor, hadi hayırlısı. Ancak uzman hocalarımıza göre bu durumlar çocuklarda çok ciddi sağlık ve gelişme bozukluklarına yol açabiliyor." Görüşlerini aldığım doktorlarımızın hemen hemen hepsi aynı sorunların olabileceğini söylediler.

ÇOCUKLAR İÇİN ZARARLI

Tablet, bilgisayar, akıllı telefonlar uzun süre çocukların elinde kalması nedeniyle başta boyun, bel rahatsızlıkları olmak üzere birçok rahatsızlıklara yol acacağı gibi telafisi olmayan göz hastalıkları ve obeziteye de yol açıyor. Doktorlarımıza göre 4 ve 10 yaş arası çocuklarda en uygun tedavinin ise bu tür tablet ve akıllı telefonlara ciddi sınırlama getirmeleridir. Avrupada 5 - 18 yaş arası çocuklarda boyun ve sırt hastalıkları yüzde 35-40 çivarında arttığı da avrupalı sağlıkçıların önemle değindiği konu, özellikle Almanya, Hollanda ve bazı avrupa ülkelerinde tablet ve telefon oyunlarına bağlı olarak bu tür hastalıkların arttığını ve alarm düzeyinde olduğunu belirtiyorlar.

Avrupalı doktorların bazı görüşleri ise şöyle; Ortopedik cerrah Peter Loon'a göre boyun fıtığı ve kamburluk başta olmak üzere bu aletlerin kullanımından kaynaklanan rahatsızlıklar ciddi bir soruna dönüşüyor. Fizyoterapist Maurice Blom, kafa ağırlığının yaklaşık 5 kilo olduğunu belirterek, telefon ve tablet kullanımı ile bu ağırlığın sürekli olarak aşağı baskı yaptığını söylüyor. Bazı uzmanlara göre, WhatsApp kullanımı ve kısa mesaj yazımı da çocuklarda boyun ve parmak şikayetlerinin artmasına neden oluyor. Doktorlarımızın tedavi şeklinde bir uyarısı da şöyle "Çocuklarınızı uzun süre tablet ya da telefonla oynatmayın. Oynarken de sık sık oturuş şeklini değiştirmeye teşvik edin." Saymakla bitmiyecek bir aile hastalığı tablet ve akıllı telefonlar. Kısa sözün özü şöyle Eylülde yüz yüze eğtime başlıyacağız, bir aksilik olmazsa, sağlıklı nesiller için şu telefon ve tabletleri çocuklarımızdan biraz uzaklaştıralım, yanlız önce anne baba olarak biz çocuklarımıza örnek olalım bu uyarıya önce biz uyalım, onların yanında telefon ve tabletlerimizi bulunduğumuz ortamdan uzaklaştıralım ki, çocuklarımız bizi örnek almasın. Eylül de sağlıklı, duyarlı, çocuklarımızı aşılı anne ve babalar olarak okullarına teslim edelim.

PANDEMİYE BARDACIK MOLASI

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılamıyan bardacık festivali hafta sonu Güzelbahçe Payamlı'da gerçekleşti. 8'incisi düzenlenen Bardacık festivaline İzmirliler yoğun ilgi gösterdi, Güzelbahçe Payamlı bardacığı, kokusu, rengi ve tadı ile yüksek tepelerde hiç su almadan oluşan muhteşem bir ürün, Payamlı bardacığı mutlaka coğrafi işaretleme ile Türk patent ve marka kurumu tarafından tescillenmesi gerekli. Tarımcı ve peyzaj mimarı Başkan Mustafa İnce Payamlı bardacığını önce ulusal sonra da avrupaya duyurmalı, Sanatcılarımız Onur Akın ve Banu Alkan'ın da katıldığı Güzelbahçe bardacığı tadı ve kalitesi ile ulusal olmayı hak ediyor.