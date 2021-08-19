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Haberler Sarmaşık Fındık yağı kalbi koruyor

Fındık yağı kalbi koruyor

Fındık yağı kalbi koruyor

19.8.2021

TIPKI zeytinyağı gibi faydalı olan fındık yağı, evde bulunması gereken doğal vitamin kaynaklarından biridir. Kalp sağlığını koruyan fındık yağı, E vitamini içerdiği için cildinizi kanserli hücrelerden de korur. Mide asitlerini dengeleme, bakteri ve virüsleri temizleme gücü fındık yağının en etkili özelliklerindendir.
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