Fındık yağı kalbi koruyor

TIPKI zeytinyağı gibi faydalı olan fındık yağı, evde bulunması gereken doğal vitamin kaynaklarından biridir. Kalp sağlığını koruyan fındık yağı, E vitamini içerdiği için cildinizi kanserli hücrelerden de korur. Mide asitlerini dengeleme, bakteri ve virüsleri temizleme gücü fındık yağının en etkili özelliklerindendir.

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