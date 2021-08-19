Genç yeteneklerden ‘Kumda Çello’ konseri

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 18. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, genç yeteneklerin "Kumda Çello" konseriyle devam etti. İstanbul Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi devlet konservatuarlarından gelen genç çellistler, Fransız çellist Henri Demarquette'den aldıkları bir hafta süren masterclass programı boyunca deneyimlerini ve tekniklerini bir üst seviyeye taşıyarak sertifika almaya hak kazandı. Genç çellistlerin konseri yaklaşık 2 saat sürdü. Festival kapsamında konser veren Piyanist Barış Büyükyıldırım da genç sanatçılara piyanoyla eşlik etti.

■ ADEM ÜLKER