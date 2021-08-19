Salgın döneminde erken ergenlik ve obezite arttı

ÇOCUK Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Boyraz, pandemi döneminde çocuklarda obezite ve erken ergenliğin arttığını, takip ettikleri hastaların yüzde 80'inin geçen yıla göre kilo aldığını söyledi. Boyraz, "Okula gidemeyen çocuğun evde gece yarılarına kadar bilgisayar ve tablet başında olması erken ergenliği tetikleyen bir durum" dedi.

8 YAŞTAN ÖNCE

TAKİP ettikleri hastaların yüzde 80'inin geçen yıla göre kilo aldığını söyleyen Boyraz, "Çocukların eve kapanması, hareketsiz kalması, fast food tüketmeleri, gereksiz karbonhidrat ve basit şeker alımı obeziteyi ve erken ergenliği tetikledi" diye konuştu.

OJE VE RUJ TETİKLİYOR

KIZLARDA 8, erkeklerde 9 yaşından önce ergenlik bulgularının başlamasına 'erken ergenlik' denildiğini ifade eden Boyraz, "8 yaşından önce meme gelişimi varsa ergenliğini aylık iğne tedavileriyle durduruyoruz, öteliyoruz. Bazen aileler çocuklarına vücut direnci artsın diye gereksiz arı poleni verebiliyorlar. İçinde bitkisel östrojenler olduğu için de ergenliği tetikleyebiliyor. Oje ve ruj kullanımı kız çocuklarında ergenliği tetikliyor" dedi.