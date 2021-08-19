Sevgi İzi projesiyle bir kayıp daha bulundu

Yıllardır kayıpları yakınlarına kavuşturan araştırmacı gazeteci Müge Anlı, başlattığı Sevgi İzi projesiyle bir kişinin daha bulunmasını sağladı. www.benibuldular.com sitesini açan Anlı'nın başlattığı proje kapsamında İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan konuşma engelli O.A. isimli vatandaş Urla'nın Fevzi Balıklıova Mahallesi'nde bulundu. O.A.'nın kolundaki 5 haneli dövme üzerinden adresi bulunarak ailesine teslim edildiği öğrenildi.

JANDARMA YOLDA GÖRDÜ

İzmir İl Jandarma Komutanlığı birimleri devriye esnasında O.A. ile karşılaştı. O.A.'nın üzerinden kimlik çıkmaması üzerine ekipler kolundaki dövme sorgulamasını yaptı ve kimliğini belirledi. Jandarma ekipleri O.A.'nın kız kardeşine ulaşarak engelli vatandaşı ailesine teslim etti. Sevgi izi, özel gereksinimi olan bireylerin kaydının tutulduğu bir proje. Özel gereksinimi olan bireylerin vücutlarına dövme olarak yazılan bu rakamlara 'Sevgi İzi' deniliyor. Her özel gereksinimi olan birey farklı bir sayı verilerek sisteme kaydediliyor. Bu bireyler üzerlerinde kimlik taşımasalar bile, kaybolduklarında ya da yardıma ihtiyaç duyduklarında bileklerinde bulunan numaralardan tespit ediliyorlar.

■ FATİH ŞENDİL