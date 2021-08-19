Ünlü oyunculardan yaralı hayvanlara yardım eli

ORMAN yangınlarında zarar gören hayvanların tedavi edilmesi için getirildiği İzmir'deki çiftliğe gelen oyuncular İrem Helvacıoğlu ve Melisa Aslı Pamuk, koyunlara pansuman yaparken, ayakları felç olan boğalara masaj yaptı.

Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Derneği vasıtasıyla İzmir'deki koruma çiftliğine getirilen yaralı hayvanlar tedavi ediliyor.