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Haberler Sarmaşık Anne-kız alışveriş keyfi

Anne-kız alışveriş keyfi

Anne-kız alışveriş keyfi

20.8.2021

GALATASARAY'IN yıldız futbolcusu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan, önceki gün annesi ile birlikte alışveriş merkezinde mağazaları gezdi. Aslıhan Doğan, gazetecilerin fotoğraf isteğini de geri çevirmedi. Kısa süren alışverişinin ardından yemek için restorana geçen Doğan, sonrasında ise alışveriş merkezinden ayrıldı.
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