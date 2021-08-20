Anne-kız alışveriş keyfi

GALATASARAY'IN yıldız futbolcusu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan, önceki gün annesi ile birlikte alışveriş merkezinde mağazaları gezdi. Aslıhan Doğan, gazetecilerin fotoğraf isteğini de geri çevirmedi. Kısa süren alışverişinin ardından yemek için restorana geçen Doğan, sonrasında ise alışveriş merkezinden ayrıldı.

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