GALATASARAY'IN yıldız futbolcusu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan, önceki gün annesi ile birlikte alışveriş merkezinde mağazaları gezdi. Aslıhan Doğan, gazetecilerin fotoğraf isteğini de geri çevirmedi. Kısa süren alışverişinin ardından yemek için restorana geçen Doğan, sonrasında ise alışveriş merkezinden ayrıldı.
Anne-kız alışveriş keyfi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.