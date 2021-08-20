Dostlarıyla yemekte buluştu

ŞOVMEN Mehmet Ali Erbil, geride bıraktığımız gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde yakın arkadaşı ile birlikte alışveriş merkezine gelen başarılı komedyen, Markalar Sokağı'nda bulunan dünyaca ünlü mağazaları gezdikten sonra dostlarıyla güneşli havanın tadını çıkardı.
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