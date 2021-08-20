"Türkiye mükemmel bir yer"

"365 Days" filmindeki Don Massimo Torricelli rolüyle geniş kitlelerce tanınan Michele Morrone, geride bıraktığımız gün objektiflere takıldı. Yakın zamanda tatil için Bodrum'a giden Morrone, tekrar İstanbul'a geldiğinde mağazaları dolaştı. Muhabirlerin, "Türkiye'yi nasıl buldunuz" sorusuna cevap veren Morrone, "Perfect" diye konuştu.