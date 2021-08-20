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Haberler Sarmaşık "Türkiye mükemmel bir yer"

"Türkiye mükemmel bir yer"

Türkiye mükemmel bir yer

20.8.2021

"365 Days" filmindeki Don Massimo Torricelli rolüyle geniş kitlelerce tanınan Michele Morrone, geride bıraktığımız gün objektiflere takıldı. Yakın zamanda tatil için Bodrum'a giden Morrone, tekrar İstanbul'a geldiğinde mağazaları dolaştı. Muhabirlerin, "Türkiye'yi nasıl buldunuz" sorusuna cevap veren Morrone, "Perfect" diye konuştu.
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