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Haberler Sarmaşık Yeni proje düşünmüyorum

Yeni proje düşünmüyorum

Yeni proje düşünmüyorum

20.8.2021

OYUNCU Amine Gülşe, geçtiğimiz gün İstinyePark'ta görüntülendi. Annesi ile geldiği alışveriş merkezinde mağazaları turlayan ve alışverişin keyfini çıkaran Gülşe, gazetecilerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek tek başına poz verdi. Markalar Sokağı'nda bulunan mağazalardan sezonluk alışverişini tamamlayan Amine Gülşe, muhabirlerin yeni bir projeniz var mı sorusuna da yanıt verdi: "Şu an için yeni bir proje hazırlığım yok, zamanımı çocuğumla geçiriyorum."
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