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Haberler Sarmaşık 34. ULUSLARARASI İzmir Festivali başladı

34. ULUSLARARASI İzmir Festivali başladı

34. ULUSLARARASI İzmir Festivali başladı

21.8.2021

İZMİR Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen 34. Uluslararası İzmir Festivali, 11. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması Final Konseri ile başladı. Yarışmada Ufuk Biçak ve Recep Gül'ün konçertoları finale kaldı. Efes Antik Kenti Celsus Kütüphanesi'nde düzenlenen final konserinde Şef Orhun Orhon yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde çellist Poyraz Baltacıgil ve çellist Nil Kocamangil, finale kalan konçertoları seslendirdi.

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