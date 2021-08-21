Şaka mısın Yıldız Tilbe?

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, korona virüs aşısıyla ilgili yaptığı paylaşımda aşı olmayacağını belirterek "Ölürsem ölürüm" dedi. Takipçileri sanatçıya büyük tepki gösterdi.

TAKİPÇİLERİ ŞAŞIRDI

Salgının hayatımıza girmesinden yaklaşık bir yıl sonra bulunan aşı sayesinde, bağışıklık güçlendirilip hastalığa karşı dirençli olmamız sağlanıyor. Ancak toplumun bir kesimi aşıya karşı. Bu isimlerden biri de Yıldız Tilbe. Sanatçı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada aşı vurulmayacağını söyledi. Tilbe'nin bu sözlerine milyonlarca kişi tepki gösterdi. Tilbe açıklamasında, "Korumayan bir aşıyı niye olayım? Kanıtlanmamış, üretenlerin bile sorumluluğunu almadığı, bir şey olursa sorumlu değiliz dediği bir aşıyı niye vurulayım" dedi. Tilbe şu ifadeleri de kullandı: "Ölürsem ölürüm, kalırsam yine öleceğim bir gün. PCR da aşı da olmayacağım. Yasaklanacak mı, çalışamayacak mıyım?"





BAŞIMA GELENE KADAR SENİN GİBİ DÜŞÜNÜYORDUM

TİLBE'NİN aşı karşıtı söylemlerine vatandaşların tepkisi ise büyük oldu: "Şaka mısın sen Yıldız Tilbe... Aşı olmazsak bu hastalığın biteceği yok, çocukken hiç mi kızamık vs vs aşısı olmadın, hastalığa yakalansak bile hafif atlatıyorduk, bunu da onun gibi düşün işte..." "Abacım yanlış düşünüyorsun şu anda karantinadayım. Senin gibi düşünüyordum taa ki başıma gelene kadar...

Ferdi YAVUZ