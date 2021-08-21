Suda koyu sohbet

GALATASARAY'IN eski kalecilerinden Aykut Erçetin, Ayayorgi Yuzu Beach'te denize girdi. Bir arkadaşıyla hem yüzüp hem de suda sohbet eden Erçetin, sonrasında çıkıp şezlonguna geçti. Alaçatı'da yazlıkları bulunan deneyimli kaleci, ailesiyle birlikte sezon sonuna kadar tatil yapıp İstanbul'a öyle döneceklerini söyledi.

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İSTANBUL'UN trafiğinden sıkılıp Çeşme'ye yerleşen ve sonrasında da Alaçatı Port Balık Restoran'ı açan Alparslan ve Yasemin Konuralp çifti, hareketli bir sezon yaşadıklarını dile getirdi. Kış döneminin gelmesini hiç istemediklerini söyleyen Alparslan Bey, "Çalışmaktan hiç şikayetçi değilim. Kışın boş oturmak beni daha çok yoruyor" diye konuştu.



ÖZLEM GİDERDİLER

VİLTUR Turizm Şirketi'nin gelinleri avukat Didem Özkardeş ile arkadaşı Gülşah Spielmann, bir yardım gecesine katıldı. Pandemi yüzünden kış döneminde sadece telefonla görüşebildiklerini belirten iki arkadaş, gece boyu sohbet etti.

Ercan AKGÜN