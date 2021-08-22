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Ameliyat ile boy uzatmak mümkün

Özel Sağlık Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmail Safa Satoğlu, boy uzatma operasyonunun, bacaklarda yaşanan işlev bozukluklarının tedavisinde kullanıldığını söyledi

Ameliyat ile boy uzatmak mümkün

22.8.2021

KEMİK kısalıkları, boy uzatma operasyonu sayesinde tedavi edilebiliyor. Özel Sağlık Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmail Safa Satoğlu, bir ortopedik cerrahi işlem olan boy uzatma operasyonunun, bacaklarda yaşanan işlev bozukluklarının tedavisinde kullanıldığını söyledi.

6 SANTİMETRE UZAMA
Doç. Dr. Satoğlu, "Normalin dışında kısalık gözlenen bacak kemiklerinde boy uzatma ameliyatı ile kemiklerin normal seviyeye getirilmesi mümkün. Bacak kemiğinde metal çemberlerin her gün ortalama bir milimetre uzatılması prensibine dayanır. 'Boyum 1.50 ama 1.60 olsun' mantığı yerine, gerçekten ihtiyaç durumlarında operasyonun yapılması önerilir. Sağlıklı bir bireyde sadece estetik amaçlarla yapılması çok tercih edilmiyor" dedi.

Operasyon alternatifleri de bulunduğunu kaydeden Doç. Dr. Satoğlu, "6 santimin üzerideki uzatma durumlarında eksternal fiksatörün bacakta uzun sürde kalıyor olması farklı yöntemlerin tercih edilmesine neden oluyor. Kanal içi çivi denilen uzatmayı dışardan tek yönlü bir fiksatör yoluyla yapılıyor. Üçüncü bir operasyon ise daha güncel. Hastanın uzun kemik kanalının içine manyetik çivi yerleştiriyorsunuz. Normalde vidalarla 1 milimetre uzattığınız manyetik çiviyi dışarıdan büyük bir mıknatısla hastanın bacağına uyguluyorsunuz" dedi.

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