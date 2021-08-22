Koronavirüs salgınıyla birlikte evlerimizin kapısı pandemi öncesine göre daha az çalar oldu. Ancak bu durumu tersine çevirecek bereketli günler içerisindeyiz. Nuh Peygamber'den beri devam eden ve halkımızın da severek tükettiği Aşure zamanı geldi. Artık kapılarımız biraz daha fazla çalacak.

BİTKİSEL PROTEİN İÇERİR

Peki, severek yediğimiz aşurenin besin içeriği hakkında neler biliyoruz? Aşure diğer tatlılardan daha farklı ve zengin bir besin içeriğine sahip. 1 porsiyon aşure 344 kalori ve yaklaşık 7.8 gram protein içeriğiyle diğer tatlılardan daha fazla protein içerir. Üstelik içerisine katılan nohut ve fasulye gibi kuru baklagiller proteinin temel kaynağını oluşturur. Aşuredeki proteinler bitkisel kaynaklı olduğu için kolesterol içermez. Bu yönüyle kalp damar hastalığı olanlar, kolestrol problemi yaşayanlar için iyi bir seçenek olabilir. İçine eklenen ceviz ve fındık doymamış yağ asitlerini içerdikleri için aşurenin faydalarına fayda katar. Sağlıklı doymamış yağlardan zengin ve düşük kolesterol içeriği nedeniyle kolesterol hastaları korkmadan tüketebilirler. Aşureye katılan kuru meyveler ve kuru baklagiller aynı zamanda çok iyi bir lif kaynağıdır. Lifler vücudumuz tarafından sindirilmediği için posa olarak bağırsaklarımıza geçmekte ve bağırsak sağlığımız için koruyucu bir görev üstlenmektedir.

VİTAMİN VE MİNERAL DEPOSU

Bağırsak sağlığımızı korumak için günlük posa ihtiyacımız 25-30 gramdır ve 1 porsiyon orta kase aşure 6.8 gram posa içererek günlük posa ihtiyacımızın yaklaşık %27'sini karşılar. Diğer tatlılara göre aşure hem yüksek posa içeriği hem de içine katılan kuru incir ve kuru kayısı sayesinde bağırsak dostu bir tatlıdır. Aşure içerdiği kuru meyveler A,C ve E vitaminlerinden, tahıllar ise B vitaminlerinden zengindir. Aşure aynı zamanda çinko ve omega-6 yönüyle de iyi bir kaynaktır. İyi bir vitamin ve mineral kaynağı olan aşure ilkokul çocuklarının birinci sınıfa başladığı şu günlerde besleyici içeriğiyle çocukların zekâ gelişimine yardımcı olur, enerjik ve zinde kalmalarını sağlar.

PORSİYON KONTROLÜ ŞART

HER ne kadar aşure diğer tatlılara göre daha sağlıklı olsa da yapımında basit şekerler veya konsantre şuruplarda kullanıldığı için tüketim miktarlarına dikkat edilmelidir. Eğer öğününüzde aşure varsa gün içinde tüketmemiz gereken besin miktarlarınızı buna uygun olarak azaltmanız gerekir. 1 orta boy kase aşure 1 dilim ekmek, 1 köfte kadar et ve 2 porsiyon meyve anlamına gelir.

DİYABET HASTALARI DİKKAT ETMELİ

AŞURE yapılırken içine katılan basit şekerler ve meyveler nedeniyle kan şekerini hızlı yükseltebilir. Bu durum porsiyon kontrolüne dikkat edilmediği takdirde diyabet hastalarının kan şekeri kontrollerini sağlamalarını zorlaştırabilir. 1 porsiyon orta boy kase aşurede yaklaşık 61 gram karbonhidrat bulunur. Bu nedenle aşure tüketmeden önce Tip 1 Diyabet hastaları mutlaka karbonhidrat sayımı yapmalılar.

VEGAN DOSTU

Aşurenin gerek içine katılan malzemeler gerekse yapım tarzı yöreden yöreye değişir. Veganlar et, süt ve yumurta dahil hiçbir hayvansal gıdayı tüketmezler. Bu nedenle de günlük yaşamlarında vücutlarının ihtiyacı olan protein, vitamin ve minerallerin deposu olan aşure vegan bireyler için çok güzel ve sağlıklı bir tatlı tercihi olacaktır. Her yıl hicri muharrem ayının 10. Günü ve sonrasında pişirilen aşurenin pandemi nedeniyle çalmayan kapıların çalmasını, aşurenin evde yapma imkanı olmayan herkesin evine ulaşmasını ve komşuluk ilişkilerinin tekrar pandemi öncesindeki gibi olmasını diliyorum, afiyet olsun.