Bel fıtığı olanlar, bilinçli egzersiz yapmalı

ÜLKEMİZDE bel ağrısı şikâyetiyle sağlık merkezlerine başvuran hastaların yüzde 39'una bel fıtığı teşhisi konuluyor. Uzman Fizyoterapist Elif Uzun, bel fıtığı rehabilitasyonunda öncelikli olarak nelere dikkat etmemiz gerektiği hakkında önemli bilgiler verdi.

KİLO VERİLMELİ

İZMİR Kavram Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Programı Öğr. Gör. Elif Uzun, günlük hayatımızı büyük oranda olumsuz etkileyen bel fıtığı rahatsızlığının, omurlar arasındaki diski zorlayıcı hareketler dışında fazla kilonun da neden olabileceğini belirterek, "Bel fıtığı rehabilitasyonunda öncelikle fazla kilolar verilmeli, sigaradan uzak durulmalı, dönme-burgu gibi rotasyonel hareketlerden kaçınılmalı, düzenli ve bilinçli egzersiz yapılmalı, ağır yük kaldırmaktan kaçınılmalı, toplumda yaygın olan inanışın aksine sert veya tahta zemine yatılmamalı ve ortopedik yataklar tercih edilmeli" dedi. Uzun, "Eskiden belimiz ağrıdığında sürekli yatmanın belimize iyi geleceği söylenirdi. Ancak sürekli yatmak kasları zayıflatır. Onun yerine bilinçli olarak egzersiz yapıp, hareket edin. Böylece kan dolaşımınız artacak, kas spazmlarınız azalacak, kas erimelerinin önüne geçerek iyileşme süreci hızlanacak" diye konuştu.