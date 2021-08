Diva’dan Sibel Can’a sahne sürprizi

Bodrum'da konser veren Sibel Can'a, müziğin divası Bülent Ersoy sahne sürprizi yaptı. Bülent Ersoy ile Sibel Can yaptıkları düet ile sanatseverleri hayran bıraktı. Bülent Ersoy Sibel Can'a sahnede övgü dolu sözler yağdırdı. Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Antik Tiyatro'da önceki akşam sahne alan Sibel Can'ı yaklaşık 1500 sanatsever izledi.

SENİNLE İFTİHAR EDİYORUM

Konser başladıktan hemen sonra kulisten gelerek sahneye çıkan Türk sanat müziğinin usta ismi Bülent Ersoy ise Sibel Can'a ve sanatseverlere sürpriz yaparak, hem Sibel Can'a hem de dinleyicilere büyük bir şok yaşattı. Bülent Ersoy, izleyicilerin yoğun alkışları altında Sibel Can'a sarılarak, "Seninle iftihar ediyorum. Türk müziğine olan sevgin, her sahnende özel bir bölüm olarak müziğimize sahip çıkmanı takdirle karşılıyorum. Sahne adabın, büyüğüne, küçüğüne olan sevgin, asil duruşun hiç kimsede yok. Size ebedi bir saygım ve sevgim var canım kızım" dedi. Sözlerini 'Kadın gibi kadın' diyerek bitiren Diva, daha sonra 'Senede bir gün' şarkısını Sibel Can ile birlikte söyledi. Bu unutulmaz düete şahit olan izleyicilerin yoğun alkışları arasında konuşan Sibel Can, "Benim için çok güzel bir sürpriz, unutulmaz bir hatıra oldu. Şeref verdiniz sahneme" diyerek Bülent Ersoy'a teşekkür etti.

FERDİ YAVUZ