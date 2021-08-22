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Haberler Sarmaşık ‘Kardeşlerim’ için geri sayım başladı

Kardeşlerim’ için geri sayım başladı

‘Kardeşlerim’ için geri sayım başladı

22.8.2021

CUMARTESİ akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kardeşlerim, ikinci sezon için sete çıktı. Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, sevilen dizi "Kardeşlerim"in yeni sezon çekimlerine başlandı.

HEYECAN YARATTI
İSTANBUL'DA sete çıkan dizi için geri sayım başlarken ilk çekim gününden paylaşılan fotoğraf büyük heyecan yarattı. Kadroya yeni katılan oyuncularıyla bu sezon da izleyiciyi ekran başında tutacak dizi, Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam edecek. Tek dertleri hayat mücadelesi olan dört kardeşin umut dolu hikayesi gerilim ve temposu yüksek sürpriz gelişmelerle devam edecek. "Kardeşlerim" yeni bölümleri ile Eylül'de atv'de.

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