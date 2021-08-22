Türkiye ile Pakistan’dan ortak dizi: Selahaddin Eyyubi

KUDÜS'Ü 88 yıllık Haçlı işgalinden kurtararak İslam dünyasının en önemli kahramanlarından biri olan, adalet ve hoşgörüsüyle düşmanlarının dahi saygısını kazanan Selahaddin Eyyubi'nin hikayesi, Akli Film tarafından Türkiye ile Pakistan ortak yapımı olarak çekilecek. Ansari Shah Film şirketinden gelen teklifi olumlu karşılayan Akli Film'in sahibi Emre Konuk, Belgrad'da süren müzakerelerin ardından anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye'de çekilecek dizinin üç sezon olması planlandığı belirtildi. Akli Film ve Ansari Shah Film'in ortak yapımcılığını yapacağı projenin görüşmelerine Dr. Kashif Ansari, Dr. Syed Junaid Ali Shah, Pakistanlı aktör Adnan Sıddıqui ve Emre Konuk katıldı.

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