Yer elması hücreleri koruyor

Yer elması, içeriğinde nişasta barındırmaması nedeni ile sağlık açısından öne çıkan sebzelerden biri. Bu bitkiyi kolesterolünden şikayet edenler de kullanabilir. Yer elması yaraların iyileşmesini sağlar, hücreleri korur. Kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Ayrıca cildi güzelleştirir, daha parlak ve güzel bir görünüm elde etmenizi sağlar. Yer elmasının böbreklere de faydası var. Vücut direncinin artmasını sağlayan yer elmasının, haşlanmış suyu ile saçların yıkanmasında saçları parlatır ve kuvvetlendirir. Fosfor bakımından zengin olan yer elması kemik sağlığı için de çok önemli.

ALTIN SÜT HER DERDE DEVA

Altın süt olarak bilinen zerdeçallı süt karışımının bir bardağında bile bin bir hastalığa şifa var. Süt, zerdeçal, zencefil, tarçın, karabiber, karanfil, kakule ve Hindistan cevizi yağı ile hazırlanan altın süt, bağışıklığı güçlendirmenin yanı sıra lezzetiyle de gönüllere taht kuruyor. Altın süt soğuk algınlığı, öksürük ve uykusuzluğu gidermek için kullanılıyor. Ana maddesi zerdeçal olan karışım altın sarısı renginden dolayı ismi altın süt olarak adlandırılmış. Karışıma zerdeçalın yararlı maddelerini ortaya çıkarması için karabiber, zeytinyağı, Hindistan cevizi gibi sağlıklı yağlar da ilave ediliyor

TARÇIN, ŞEKERİN DÜŞMESİNE YARDIMCI

Güzel kokusu ile özellikle tatlıların vazgeçilmez baharatlarından biri olan tarçın, lezzetinin yanı sıra kabızlığı önleyici, gaz söktürücü ve antiseptik özelliklere sahip. Tip 2 diyabetik hastalarının günde 1 çay kaşığı tarçın tüketmeleri kan şekerinin, trigliseritin ve kolesterolün düşmesine yardımcı. Fazla miktarda tarçın tüketimi toksik etkilere sebep olabileceği için günlük 1 çay ile sınırlandırılmalı.