Aşkına poz verdi

İş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan şarkıcı Hadise, geçtiğimiz hafta sevgilisiyle bir mekandan el ele çıkarken görüntülendi. Çiçeği burnunda çiftin, Meksika Tulum'da aşk tatiline çıktığı öğrenildi. Sosyal medya hesaplarından ayrı ayrı fotoğraf paylaşan ikiliden Hadise, sevgilisinin kamerasına poz verdi. Hadise, paylaşımının altına romantik bir not düşerek, "Bu gülümseme benim ama sebebi sensin" dedi.