Müzisyenlerin Çeşme mesaisi

Dünyanın en eski ve Hollanda'nın en prestijli müzik ödülü olan "Edison Caz Ödülü'nü 2016'da kazanan ilk Türk sanatçı olan Karsu, Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda dinleyicileriyle buluştu. Güçlü sesiyle büyük alkış toplayan genç şarkıcı, zaman zaman piyano başına geçerek muhteşem bir müzik ziyafeti sundu.

BURCU HAYRAN BIRAKTI

Yılın büyük bir bölümünü Hollanda'da geçiren ve müzisyenliğinin yanı sıra televizyon ekranlarında yemek programı da sunan güzel şarkıcı, yarım Türkçe'siyle ve yaptığı esprileriyle sevenlerine kahkaha dolu bir akşam yaşattı. Çeşme'de bu yaz ilk kez konser veren Burcu Güneş ise Reges Resort & Spa Hotel'de sevenlerini coşturdu. Giydiği kırmızı fırfırlı elbisesi ve güzelliğiyle de göze hitap eden Güneş, güçlü sesiyle gece boyunca hareketli çalışmalara yer verdi. Alaçatı Kime Ne'de ilk kez sahne alan Ferman Toprak da arabesk ve türkü dolu bir program sundu. Şarkılarıyla herkesi coşturan Toprak, sempatik hareketleri ve şakalarıyla dinleyicileri eğlendirmesini bildi. Bu sezon Çeşme'de sadece Alaçatı Şerefe'de sahneye çıkan Cengiz Kurtoğlu ise, müzikseverlere nostalji dolu bir gece yaşattı.

Ercan AKGÜN