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Haberler Sarmaşık Göz ve el temizliğine dikkat!

Göz ve el temizliğine dikkat!

Göz ve el temizliğine dikkat!

24.8.2021

GÖZDE kızarıklık ve çapaklanma bulgusunun en sık sebebi olan konjonktivit hastalığı, mikroplar, alerji ve hava kirliliği gibi nedenlerle ortaya çıkıyor. Özel Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, göz sulanması, ağrı, kaşıntı ve çapaklanma gibi belirtilerle kendini belli eden 'Konjonktivit'in yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini söyledi. Prof. Dr. Kaşkaloğlu, "Konjonktivada iltihap olduğunda damarlar daha belirginleşir ve göz kızarır. Konjonktivit, farklı sebeplerle görülür. En sık mikroplar, alerji ve çevredeki irritan maddeler, örneğin sigara dumanı ve hava kirliliğidir. Göz kızarır ve çapaklı akıntı olur. Çok çapaklı durumlar enfeksiyon belirtisidir ve göz doktoruna başvurmanız gereklidir" dedi.

ÇOK BULAŞICI OLUYOR
VİRÜSLERİN de konjonktivit nedeni arasında yer aldığını kaydeden Prof. Dr. Kaşkaloğlu, "Mikrobik ve virütik konjonktivitler çok bulaşıcıdır ve mendil, havlu, yastık gibi eşyalar aracılığıyla bulaşabilirler. Konjonktivitli kişilerle temas ederseniz vakit geçmeden ellerinizi yıkayınız. Alerjiler de akıntılı konjonktivite neden olabilirler" dedi.

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