Gümüşlük’ten Gündoğan’a taşındılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınları yerleşim yerlerini de tehdit etmişti. Yangınlar, ünlü oyuncu Burak Özçivit'in, Gümüşlük'teki evinin yakınındaki ormana kadar yaklaştı. Özçivit, evine yaklaşmadan söndürülen yangınlardan dolayı yaşadığı büyük paniğin ardından lüks evini satışa çıkardı ve yine Bodrum Gündoğan'dan 15 milyon liraya lüks bir villa satın aldı.

EVİNİ SATIŞA ÇIKARDI

Muğla'da günlerce devam eden orman yangınlarının tehdit ettiği yerleşim yerlerinden biri de Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi oldu. Oyuncu Burak Özçivit'in de bölgede olan evi, yangın tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Özçivit ve eşi Evcen, 6 milyon TL'ye aldıkları evlerinin yakınına kadar gelen yangınlardan sonra radikal bir karar aldı. İstanbul'a döndüğü gün evinin çevresinin yanmasıyla büyük korku yaşayan oyuncu, hemen harekete geçerek evini satmaya karar verdi. Özçivit'in Gündoğan'daki yeni yazlığına 15 milyon TL ödeyediği öğrenildi.

FERDİ YAVUZ