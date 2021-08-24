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Haberler Sarmaşık Limon, enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı

Limon, enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı

Limon, enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı

24.8.2021

LİMON çok sevilerek tüketilen bir meyvedir. Limonun yüksek tansiyona iyi geldiği biliniyor. Esansiyel limon yağı kokusunun hamile kadınlarda sabah bulantılarını azaltmada etkili olabileceği yapılan çalışmalarda görülmüştür. Bir orta boy limon (58 gram), 44.5 mg C vitamini içerir. C vitamininden yüksek bir meyve olması sayesinde bağışıklığı güçlendirme üzerinde oldukça etkilidir. Ayrıca romatizma, artrit, gut ve yüksek ürik asit seviyesi üzerinde olumlu etkiler sağlamaktadır. İçerdiği C vitamini miktarı yetişkin bir bireyin günlük C vitamini ihtiyacının yarısından fazlasını karşılar. Limon içerdiği alkoloidler sayesinde kanser ve bakteriyel enfeksiyon ile savaşmaya yardımcı olmaktadır.
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