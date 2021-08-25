Beslenme takıntısı psikolojiyi bozuyor

BESLENME takıntısı sağlığı, psikolojiyi ve hatta yaşamı tehdit ediyor. Sağlıklı beslenmenin istisnasız herkesin dikkat etmesi gereken bir konu olduğunu ifade eden uzmanlar, ancak bu durumun bazı insanlarda saplantı ve kaygıyla birleşerek yeme bozukluğuna neden olduğunu dile getirdi. Psikiyatri Uzmanı Özlem Bora, "Günümüzde, besinlerin yararlarızararları, 'neyi ne kadar ne zaman yemeliyiz' gibi haberler arttıkça takıntılı olmaya eğilimli insanların bu durumu saplantı haline getirdiğini görüyoruz. Beden, ruh sağlığı ve yaşamı tehdit eden ortoreksiya nevroza isimli bu hastalığın psikiyatr ve diyetisyen eşliğinde tedavi edilmesi gerekir" dedi.

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