Gizem teklifleri değerlendiriyor

KATILDIĞI yarışma programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gizem Hatipoğlu, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yakın bir arkadaşına hediye almaya geldiğini söyleyen Hatipoğlu, kısa süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Yeni sezonda sosyal medya ağırlıklı projelerinin devam edeceğini söyleyen Hatipoğlu, "Televizyon için gelen teklifler var fakat bir süre daha sosyal medya alanında ilerlemeye devam edeceğim" açıklamasında buldu.

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