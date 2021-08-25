Murat ve Tuba dedikodulara inat yan yana

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün ile şarkıcı Murat Boz, dijital bir platformda yayınlanacak bir dizide bir araya gelecek. Aslı Enver'den ayrıldıktan sonra uzun süredir yalnız olan Murat Boz ile geçtiğimiz yıl Umut Evirgen ile ilişkisini noktalayan Tuba Büyüküstün hakkında sürpriz bir iddia ortaya atılmıştı.

İkili daha çekimler başlamadan baş başa yemek yedikten sonra tekne ile denize açılmaları aşk dedikoduların fitilini ateşlemişti. Boz ile Büyüküstün'ün arasındaki aşk söylentileri dilden dile dolanırken ikili önceki akşam da rol arkadaşlarıyla Alaçatı'da buluştu. Çiftin yan yana verdiği poz hayranlarını heyecanlandırdı...

İLK FOTOĞRAFA BEĞENİ YAĞDI

DİZİDEKİ rol arkadaşlarıyla bir araya gelen ikiliden Murat Boz, ilk kez Büyüküstün ile fotoğrafını paylaştı. Çiftin yan yana oturması dikkatlerden kaçmazken, takipçileri Büyüküstün ve Boz'un birbirlerine yakıştıklarına dair yorumlarda bulundu.