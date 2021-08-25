Tüm Türkiye Ferit ve Ayşe'nin aşkına kilitlendi

ATV'NİN Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, dizisi "Kalp Yarası" sekizinci bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Dizi aldığı reytinglerle Tüm Kişiler kategorisinde zirveye yerleşti. Kalp Yarası'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de yüzde 4,47 izlenme oranı ve yüzde 16,05 izlenme payı alarak birinci oldu. Kalp Yarası, güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile Pazartesi akşamına damgasını vururken, #AşkİçinDeğer etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. 8.bölümde Ferit, kalbinin derinliklerinde yatan ihanet acısını ilk defa Ayşe'yle paylaştı. Çift hiç olmadığı kadar yakınlaştı. Yaşanan bu anlar ikili arasında bir dönüm noktası olurken Hande bu manzarayı uzaktan izleyip büyük yıkım yaşadı.

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