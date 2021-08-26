Çekmez’den acı haber

TİYATRO, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez, ailesi ile tatilini geçirdiği Kuşadası ilçesi Güzelçamlı mahallesindeki yazlığında fenalaştı. Uzun süredir kanser hastalığıyla mücadele eden usta oyuncu Çekmez, Kuşadası Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çekmez burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çekmez'in acı haberi ailesi ile sinema ve tiyatro camiasını derinden üzdü.

■ KAZIM YÖRÜKCE