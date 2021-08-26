Hande ve Kerem’in en büyük korkusu nazar

ÜNLÜ oyuncular Kerem Bürsin ve Hande Erçel, Muğla'nın Milas ilçesi Bozbük Mahallesi'nde bulunan lüks bir otelde tatil yapıyor. Hande Erçel, tatil fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı ve Kerem Bürsin ile el ele fotoğrafında sevgilisini etiketledi.

Fotoğraflara kısa sürede milyonlarca beğeni geldi. Hande Erçel'in tatil pozlarına milyonlarca beğeni gelirken, oyuncu Bergüzar Korel Erçel'in fotoğraflarına "Hande içim açılıyor nasıl güzelsin" yorumunu yaptı.

Erçel'de, Korel'e yanıt olarak "Senin güzelliğin o" yorumunu yaptı. Ayrıca Bürsin ve Erçel'in en büyük korkularının nazar olduğu öğrenildi. İkili, nazar boncuklu bilekliklerini hiç çıkarmıyor. Nazar boncuklu bileklikleri ise Kerem Bürsin'in annesi Çiğdem Bürsin hediye etmiş.

■ FERDİ YAVUZ