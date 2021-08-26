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Haberler Sarmaşık İyi ki aşı olmuşum

İyi ki aşı olmuşum

İyi ki aşı olmuşum

26.8.2021

EZGİ Mola, korona virüse yakalandı. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda temaslı olduğu için 7 kez test yaptırdığını söyleyen oyuncu, "Testlerimin yarısı negatif yarısı da pozitif çıktı. İki aşımı da yaptırdığım için en ufak semptom göstermeden geçiriyorum" dedi.

'YOĞUN BAKIMDAKİLER AŞISIZ'
"İYİ ki iki aşımı da yaptırmışım" diyen oyuncu, "Ne yazık ki yoğun bakım ünitesinde bulunan hastalarının yüzde 90'ının aşısı yok. Lütfen siz de aşınızı yaptırın" sözleriyle aşı olma çağırısında bulundu. Sevenleri Ezgi Mola'ya iyi dileklerde bulunup destek oldu.

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